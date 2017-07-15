فرنسا تدعو على لسان وزير خارجيتها إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي تمس الشعب القطري

عقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت اجتماعين أثناء زيارته إلى الدوحة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير تميم بحث مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية آخر تطورات الأزمة في الخليج والجهود المبذولة بغية حلها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية في إطار الوساطة الكويتية.

وأضافت الوكالة أن الأمير تميم والوزير الفرنسي استعرضا أيضا واقع “العلاقات الثنائية الوطيدة بين بلديهما الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها”.

وسبق أن أعرب لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره وزير الخارجية القطري عن دعم باريس للوساطة الكويتية في تسوية الأزمة الخليجية، داعيا إلى وضع حد لمعانات المواطنين القطريين الناجمة عن العقوبات المفروضة على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأّكّد الوزير الفرنسي أنّ فرنسا تدعو إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي تمس الشعب القطري بأكمله، وخاصة الأسر ذات الجنسيات المختلطة التي تم تشتيتها، فضلا عن الطلاب”.

وذكر لودريان أنه لمس أثناء المفاوضات التي أجراها في الدوحة استعداد دولة قطر لإجراء محادثات بناءة مع جيرانها، لكن دون المساس بسيادتها الوطنية، مضيقا أن فرنسا ترى مناسبة تلك المقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لحل الأزمة الراهنة، وتدعو جميع أطرافها إلى التركيز على مكافحة الإرهاب.