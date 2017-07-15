بالفيديو: مسلم يطعن حارس أمن في كنيسة بالإسكندرية

هاجم مصري مسلم، حارس كنيسة بسكين وأصابه بجروح في رقبته، بعد أن منعه من دخول كنيسة في محافظة الاسكندريّة السبت، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقاوم الحارس المهاجم وسيطر عليه، وهرع آخرون للمساعدة في السيطرة على المسلّح الشاب الذي يجري استجوابه.

وأعلن مسؤول رفض ذكر اسمه: “لا نزال نُحقّق”، حين سُئل إذا ما كان المهاجم في حادث السبت متطرّفاً. ولم يُقدّم المسؤول أيّ معلومات عن المهاجم باستثناء ديانته.

وتُظهر كاميرات المراقبة، رجلاً يضع سمّاعات الأذن ويحمل حقيبة وهو يُحاول دخول الكنيسة، قبل ان يتمّ ارجاعه من قبل حارس طلب تفتيش حقيبته.

وأخرج الرجل سكيناً وطعن الحارس في رقبته، إلّا أن الأخير قاوم الطعنة وسيطر على المهاجم بمساعدة حرّاس آخرين.

ويأتي الحادث الذي وقع في كنيسة “القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس” في سيدي بشر في الاسكندريّة، بعد يومَيْن على تعليق الكنائس المصريّة لأنشطتها مثل المؤتمرات والرحلات لأسباب أمنيّة.