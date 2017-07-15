ماريو عون لـ”لبنان الحر”: للتخلص من عبء النازحين بأي طريقة .. والجيش خط أحمر

اعتبر الوزير السابق ماريو عون انه بالتوافق نستطيع ان نخلق لبنان القوي، لافتاً الى ان المصالحات والوعي اللبناني هو الذي انقذ البلد فقد اصبحنا نتحدث بلغة واحدة في ما يخص ملف النازحين السوريين.

وفي حديث الى “لبنان الحر” رداً على سؤال حول التفاوض مع الحكومة السورية، لفت عون الى اننا نريد ان نأكل عنباً لا قتل الناطور، كشيراً الى اننا نريد ان نتخلص من هذا العبء بأي طريقة من الطرق واذا كان التحاور مع النظام السوري يؤدي الى رجوع النازحين الى بلدهم وبأقرب وقت فأنا ارحب بهذا الموضوع، وإذا كان هناك ضرورة للتحدث مع النظام القائم لا أفهم لماذا هذه المزايدات؟ معتبراً ان الأمم المتحدة تضمن سلامتهم وهي صاحبة الشأن.

ورأى عون ان رئيس العماد ميشال عون انتهج سياسة الانفتاح والتفاهمات السياسية مع الأفرقاء كافة، معتبراً ان الجيش اللبناني هو أحد الركائز الاساسية ومن يتهجم عليه ولو كانوا سياسيين لبنانيين فهم “دواعش” فالجيش خط احمر وهو ملاذنا الاخير.