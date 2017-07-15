بالصور: بو عاصي يتفقد مركز SESOBEL في كفرحونا

من مبنى بلدية جزين انتقل وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي في جولته الجزينية لتفقد مركز SESOBEL في كفرحونا، حيث شدد على أن المجتمع الذي يحترم نفسه يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في قلبه والذي يرفضهم يحكم على نفسه بالاعدام، موضحاً أن هناك مجهوداً جماعياً يجب أن يشهده البلد لتأمين العدالة الاجتماعية وتعديل بعض القوانين.

وكان في استقبال بو عاصي أعضاء من مؤسسة SESOBEL والنائب امل ابو زيد ورئيس المجلس البلدي واعصاؤه.