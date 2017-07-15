بالصور: بو عاصي في بلدية جزين وعرض لواقع المنطقة

من منسقية “القوات اللبنانية” انتقل وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي إلى بلدية جزين ضمن جولته في القضاء، حيث كان في استقباله رئيس اتحاد البلديات رئيس بلدية جزين خليل حرفوش وأعضاء المجلس وعدد من المخاتير.

وشدد بو عاصي على أن جزين صمدت في أصعب الظروف ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا وثقافيا، معرباً عن قلقه من حل الهجرة وداعياً إلى التعاون لتعزيز البنى التحتية والمشاريع الإنمائية لتثبيت أولاد جزين بأرضهم.

وأكد الوقوف إلى جانب أهالي جزين، مضيفاً: أنا معكم لدعم الحرفيين الجزيين فهم طاقة إيجابية يجب دعمها.

كما أشار بو عاصي إلى أنه تم الإنتهاء من المسح السكاني للفقر والبدء بدعم الأسر، معلناً أن ملف براد التفاح في جزين قد شرف على نهايته السعيدة وقريبا سيصبح في خدمة المزارع الجزيني.

رئيس بلدية جزين خليل حرفوش رحّب بدوره ببوعاصي، عارضاً له واقع المنطقة، ومؤكداً الإتفاق ككل الأطراف السياسية على التعاون للنهوض بجزين و”يدنا بيدكم” في هذا الإطار.