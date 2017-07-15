محليات

تدابير سير في شارع المصارف تزاماً مع الجلسة التشريعيّة وفي الشويفات بسبب الحفريات

سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب في 18 الجاري اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء.

كما سيتم تحويل السير على مسلك واحد بسبب حفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي في متنصف الطريق الممتد من مفرق حي القبة – الشويفات، أمام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر.

 

 

 

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الجلسة التشريعيةالشويفاتتدابير سيرشارع المصارف
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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