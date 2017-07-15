تدابير سير في شارع المصارف تزاماً مع الجلسة التشريعيّة وفي الشويفات بسبب الحفريات

محلياتالسبت 15 تموز 2017 تدابير سير في شارع المصارف تزاماً مع الجلسة التشريعيّة وفي الشويفات بسبب الحفرياتسيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب في 18 الجاري اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء.كما سيتم تحويل السير على مسلك واحد بسبب حفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي في متنصف الطريق الممتد من مفرق حي القبة – الشويفات، أمام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر. كلمات مفتاحية:الجلسة التشريعيةالشويفاتتدابير سيرشارع المصارفالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية