بالصور: عائلة سارة عصام سليمان تشكر نواب “القوات” في زحلة على مواساتهم

قام وفد من عائلة وأقارب الشهيدة سارة عصام سليمان التي قضت غدرا في إعتداء مستنكر في مدينة زحلة بتاريخ 7 أيار 2017 ، بزيارة الى مكتب النائب طوني أبو خاطر وذلك من اجل شكر نواب كتلة “القوات اللبنانية” في زحلة ومنسقية زحلة على مواساتهم للعائلة وإقامتهم مسيرة شموع وقداس على نية الشهيدة المظلومة سارة.

كان في مقدمة استقبال الوفد النائب الدكتور أنطوان أبو خاطر والنائب شانت جنجيان ومنسق “القوات اللبنانية” في زحلة ميشال تنوري ورئيس دائرة الطلاب – زحلة ابراهيم صليبي والمسؤولة الإعلامية تانيا حمصي.

بداية تحدث الدكتور حارث سليمان بإسم الوفد شاكرا اللفتة الكريمة من قبل “القوات اللبنانية”، ومن ثم نوه الشاعر الاستاذ طلال حيدر بالعلاقة التاريخية بين زحلة وبدنايل. كما طلبت والدة الفقيدة السيدة غيدا سليمان التشدد في تنفيذ القوانين، ومتابعة قضية تفلت السلاح والإجرام المتمادي حرصا على سلامة المجتمع وأبنائنا .

ختاما رحب سعادة النائب الدكتور أبو خاطر بالوفد، وعبر بإسم “القوات اللبنانية” والكتلة النيابية التي يرأسها عن ألمهم لهذا المصاب واعدا بمتابعة هذا الملف حتى النهاية من أجل حماية فلذات أكبادنا وأجيالنا.