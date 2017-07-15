أسرار الصحف ليوم السبت 15 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

لفت قرار “صوت لبنان – الاشرفية” نقل النشرة الاخبارية للمؤسسة اللبنانية للإرسال عبر هوائها بعد توقف “اذاعة لبنان الحر” عن ذلك.

فضّلت دوائر الأمم المتحدة في بيروت عدم التعليق على كلام رئيس “القوات” على إرسال اللاجئين بالبواخر إليها.

علم أن مديراً لمستشفى حكومي غادر مكتبه قبيل وصول وزير الصحة الى حرم المستشفى لعدم اللقاء به علماً أن المدير المذكور معروف بأنه ينتج أدوات طبية يستعملها في جراحاته من دون رقابة.

اتهم مفتي سوريا الحكومة اللبنانية بإذلال الشعب السوري ما أثار امتعاضاً وتداولاً في امكان الرد عليه.

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يقال – المستقبل

إنّ عدداً من ممثلي البعثات الديبلوماسية عبّروا إثر مشاركتهم في اجتماع اللجنة العليا للنازحين أمس عن تنويههم بخطة الحكومة اللبنانية حيال تداعيات ملف النازحين ورأوا فيها «خارطة طريق واضحة المسارات» لكيفية معالجة هذا الملف.

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أسرار الجمهورية

سُئل قياديٌّ حزبي عمّا سُمّيَت «إشارات إيجابية» يُرسلها حزبٌ آخر على خصومةٍ شديدة مع فريقه السياسي، فقال: «نسمعها ونأخذ علماً بها، لا أكثر ولا أقلّ».

رَفع سفير دولة أوروبّية كبيرة تقريراً إلى حكومة بلاده ضَمَّنه نقمة اللبنانيين من الأوضاع.

يتلقّى مرجع عالٍ انتقاداتٍ مباشرة حول أداء بعض الوزراء من دون أن يدافع عنهم.

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أسرار اللواء

غمز : تجري محاولات من جهة «صديقة» وخصمة لإظهار عدم فعالية فريق مسيحي واحد!

همس : أبلغ مصدر مطلع مَن يعنيه الأمر أن مسألة جرود عرسال يجب أن تنتهي، لأنها تعبير عن وضع شاذ، ليس بإمكانه أن يستمر؟!

لغز : تشكو مؤسسات دولية من قلة فعالية وخبرة هيئة لبنانية تعنى بالقطاع النفطي والبترولي..

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خلف الكواليس

تحفظت مصادر وزارية ونيابية على الطريقة التي يحاول بعض المعنيين اعتمادها في شأن التعيينات الادارية في العديد من المواقع الشاغرة… ورأت ان هذه الطريقة تعبر عن حرفية عالية في المحاصصة والمحسوبيات…

نقل احد زوار الرئيس نبيه بري عنه تأكيده بأن جلستين مجلس النواب يومي 18 و 19 تموز الجاري ستمران ولن تخضعا لاية مساومات بشأن «قطع الحساب» وانه ليس من وارد تعليق المادة 87 من الدستور.

رفض مرجع بارز في «تيار» سياسي بارز و «تكتل» نيابي التعليق لا سلباً ولا ايجاباً على مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري التي قوبلت بشبه اجماع وطني وتأييد ومباركات…