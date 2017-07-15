الحرارة فوق معدلاتها في الأيام المقبلة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية و الجبلية)، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (اليوم وخلال الأيام القادمة) مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا وبقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة والحرارة المحسوسة مرتفعة. الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة والحرارة المحسوسة مرتفعة.

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة:الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الارز من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 35.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 29 .