وهاب يدعو المشنوق لمنع تظاهرة السوريين: إمنعهم.. وإلا فقوى لبنانية كثيرة ستتولى الأمر

دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب وزير الداخلية نهاد المشنوق ، إلى منع تظاهرة المعارضين السوريين يوم الثلاء المقبل، لأن الكثير من اللبنانيين سيشاركون في التظاهرة المقابلة.

وغرد وهاب عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: “ندعو وزير الداخلية الى منع تظاهرة المعارضين السوريين الثلثاء لأن الكثير من اللبنانيين سيشاركون في التظاهرة المقابلة والمشكلة ستقع”.

وأضاف: “ندعو كل اللبنانيين للتظاهر الثلثاء دعماً للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب”.

وتابع في تغريدة أخرى: ” اذا لم تمنع الدولة تظاهرة ضد الجيش اللبناني ، فإن قوى لبنانية كثيرة ستتولى هذا الأمر وسيتم منع التظاهره”.