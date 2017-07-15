وهاب يدعو المشنوق لمنع تظاهرة السوريين: إمنعهم.. وإلا فقوى لبنانية كثيرة ستتولى الأمر

محلياتالسبت 15 تموز 2017 وهاب يدعو المشنوق لمنع تظاهرة السوريين: إمنعهم.. وإلا فقوى لبنانية كثيرة ستتولى الأمردعا رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب وزير الداخلية نهاد المشنوق ، إلى منع تظاهرة المعارضين السوريين يوم الثلاء المقبل، لأن الكثير من اللبنانيين سيشاركون في التظاهرة المقابلة.وغرد وهاب عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: “ندعو وزير الداخلية الى منع تظاهرة المعارضين السوريين الثلثاء لأن الكثير من اللبنانيين سيشاركون في التظاهرة المقابلة والمشكلة ستقع”. وأضاف: “ندعو كل اللبنانيين للتظاهر الثلثاء دعماً للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب”.وتابع في تغريدة أخرى: ” اذا لم تمنع الدولة تظاهرة ضد الجيش اللبناني ، فإن قوى لبنانية كثيرة ستتولى هذا الأمر وسيتم منع التظاهره”.كلمات مفتاحية:المشنوقتظاهرة السوريينوهابالمصدر: twitter، فريق موقع القوات اللبنانية