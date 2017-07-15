جابر لـ”لبنان الحر”: مشكلة النازحين أصبحت عبءاً على الإقتصاد اللبناني

اعتبر النائب ياسين جابر انه بواقعية سياسية نستطيع ان نصل الى حل في موضوع النازحين السوريين فمصلحة البلد العليا تقتضي حلاً بالتدرج لاسيما وان هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين، موضحاً الا احد يطرح الترحيل الجماعي في ظل شعور البعض بعدم الامان.

و في حديث الى “لبنان الحر”، أكد جابر ان الولادات غير المسجلة للنازحين تصل الى ما بين 150 و200 الف ما يؤثر على مستقبل البلد ويشكل عبءاً على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، داعياً لوضع الحل على السكة فالمشكلة تتنامى وقد تكبر اكثر فاكثر اما الكلام النظري فلا ينفع فنحن امام لغم كبير، أملاً ان نصل الى تسوية من خلال الحوار فلبنان استطاع ان نبعث برسائل ايجابية بغض النظر عن الصراعات الدموية كقانون الانتخاب مثلاً.

وحول العملية الأخيرة على الجيش اللبناني، قال جابر: “لدي ملء الثقة بالجيش وبقائده الذي نكن له كل الاحترام والتقدير وبالحملة عليه نهدم اهم اساس لاستقرار البلد”، معرباً عن شعوره بالفخر خلال جولته في الولايات المتحدة عندما حكي عن حرفية الجيش اللبناني واحترام الخبراء الدوليين لهذه المؤسسة فهو استطاع المحافظة على الحدود في ظل الازمة الاقليمية التي تحيط بنا.