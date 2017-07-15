مقتل “المهندس العسكري” للحوثيين قرب الحدود السعودية

قتل القيادي الحوثي أسامة المداني قتل، ليل الجمعة السبت، في غارة جوية للتحالف العربي أثناء تسلله مع مجموعات مسلحة باتجاه الحدود مع السعودية، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وأضافت المصادر بأن المداني قتل مع كل مرافقيه جراء الضربة التي تلقوها خلال محاولة التسلل باتجاه الحدود السعودية.

ويعد المداني أحد القيادات الميدانية البارزة لدى الانقلابيين الحوثيين، وهو شقيق القيادي يوسف المداني الذي عينه الحوثيين حاكما عسكريا لمحافظة الحديدة.

ويعرف المداني بلقب “المهندس العسكري” في الميليشيات الحوثية، وقد تلقى دعما وتدريبات من إيران، ويعد خسارة كبيرة بالنسبة للمتمردين.