اندلاع النيران في احراج الزهراني

تكاثرت الحرائق في منطقة الزهراني نتيجة عوامل الطقس والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، في قرى وبلدات عدلون، انصاريه، البابلية، الصرفند، البيسارية، المصيلح ومغدوشة، كما اندلعت النيران في الاحراج والاعشاب اليابسة وطالت الاشجار المثمرة.

وكانت عناصر وآليات الدفاع المدني جاهزة دائما بالتعاون مع اتحاد بلديات ساحل الزهراني واستخدمت بعض الآليات لجرف الاتربة ولوضع عوائق أمام هذه الحرائق مع بعض ستدنات المياه.