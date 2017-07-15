محلياتالسبت 15 تموز 2017 حواط رد على جنبلاط: عندما نصبح نواباً…رد رئيس بلدية جبيل المستقيل زياد حواط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “شكراً وليد بيك لإخيارك بلدية جبيل بعد عمل ومجهود دام سبع سنوات وبإذن الله عندما نصبح نواباً، سوف تختار القضاء مجتمعاً”.وكان جنبلاط قد غرد على تويتر قائلاً: “اذا كنت لاختار بين النيابة ورئاسة بلدية جييل لاخترت جبيل من بعيد، فقط نصيحة او وجهة نظر”. شكراً وليد بيك لإخيارك بلدية جبيل بعد عمل ومجهود دام سبع سنوات وبإذن الله عندما نصبح نواباً، سوف تختار القضاء مجتمعاً. @walidjoumblatt https://t.co/2FlwHD4XKt— Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 15, 2017كلمات مفتاحية:حواطالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية