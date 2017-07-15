حواط رد على جنبلاط: عندما نصبح نواباً…

رد رئيس بلدية جبيل المستقيل زياد حواط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “شكراً وليد بيك لإخيارك بلدية جبيل بعد عمل ومجهود دام سبع سنوات وبإذن الله عندما نصبح نواباً، سوف تختار القضاء مجتمعاً”.

وكان جنبلاط قد غرد على تويتر قائلاً: “اذا كنت لاختار بين النيابة ورئاسة بلدية جييل لاخترت جبيل من بعيد، فقط نصيحة او وجهة نظر”.