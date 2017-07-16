حسن خليل: سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ الأسبوع المقبل

أكد وزير المال علي حسن خليل “اننا ملتزمون في الأيام المقبلة أن نحوّل على المستوى السياسي كل اهتماماتنا الى ورشة عمل حقيقية تلامس احتياجات الناس وحقوقهم، بدءاً بسلسلة الرتب والرواتب التي ستقر الأسبوع المقبل بإرادة المخلصين، وصولاً الى كل ما يتصل بالتشريعات والقرارات التي تجيب على احتياجات الناس وتلبي مصالحهم. لا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات امنهم الاجتماعي والاقتصادي للعيش بعزة وكرامة”.

كلام خليل جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في احتفال تأبيني حيث لفت الى أنه “انطلاقاً من فهمنا للإسلام الأصيل، نقول نعم نحن في صلب المواجهة مع أولئك الذين شوّهوا الإسلام وعكسوا إرادة القتل وسفك دماء الأبرياء، نحن في قلب معركة الارهاب التكفيري الذي أثر في حركة اوطاننا، ونحن في لبنان ما زالت قوانا الأمنية والعسكرية في صلب هذه المواجهة وهذا يجب ان يدفعنا كلبنانيين الى التوحد خلف جيشنا الوطني في معركته المفتوحة مع هذا الارهاب، وان نحصّن جبهته الداخلية والسياسية والاعلامية”.

وتابع: “هذه القضية ليست تفصيلاً بسيطاً، انها أمر متصل باستقرارنا الداخلي وبحماية امننا المستهدف لاسيما بعد التطورات التي حصلت في المنطقة وآخرها تحرير الموصل، واليوم نحن مدعوون الي تحصين هذه الجبهة والى حمايتها لنطمئن اكثر على امننا ومستقبلنا ووضعنا الداخلي”.