رافضاً تظاهرة “اتحاد الشعب السوري في لبنان”.. أبو زيد: بأي وقاحة يتظاهرون ضد جيشنا على أرضنا؟!

أعلن عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد رفضه وشجبه لما يتم تداوله عن تظاهرة لما يُسمى “إتحاد الشعب السوري في لبنان” ضد الجيش اللبناني، ودعا في سلسلة تغريدات “السلطات المختصة الى التشدّد في منعها “.

وقال أبو زيد: “إن هذه التظاهرة مشبوهة وشعاراتها مدانة، وكل من يشارك فيها أو يغطيها هو متواطئ على وطنه وجيش بلاده”.

وأضاف: “لم يسبق أن تظاهر لبنانيون ضد وجود النازحين السوريين على أرضهم، فبأي حق وبأي وقاحة يتظاهرون ضدنا وضد جيشنا على أرضنا؟!”.