ريفي: سلاح “حزب الله” لم يعد سلاح مقاومة بل سلاح ميليشيا

رأى الوزير السابق أشرف ريفي أن “ميليشيات “حزب الله” تحاول تغذية التحريض على اللاجئين السوريين ورفع الاحتقان اللبناني عليهم بهدف زيادة هيمنتها”.

واعتبر ريفي، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الحكومة اللبنانية ضعيفة منذ تشكيلها ورهينة بيد ميليشيات “حزب الله” ونظامنا البرلماني الديمقراطي تحوّل إلى نظام تملي عليه ميليشيات “حزب الله” القرار”.

وجزم بأن “سلاح “حزب الله” في لبنان لم يعد سلاح مقاومة ولكن سلاح ميليشيا لا يختلف عن الحشد الشعبي في العراق”.

كما لفت الى أنه يمكننا التنسيق مع الأمم المتحدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بدون التنسيق مع النظام السوري، وقال: “سيتحمل مسؤولية كل من يخطئ بحق عرسال واللاجئين السوريين”.