قانصوه: غير مسموح للاجئين السوريين التحرك في لبنان

رأى النائب عن حزب “البعث العربي الإشتراكي” عاصم قانصوه ، أن القرار سياسي اليوم في لجم كل التفجيرات ، لكن الجو لا يزال مهيئًا ربما للتفجيرات ، ولم تنقطع نهائيًا.

ورأى قانصوه ، كما نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية، أنه “غير مسموح لمن يلجأ من السوريين إلى لبنان أن يتحركوا مع وجود خطة أمنيّة لبنانيّة لمنع ذلك”، مؤكداً أن الخوف لم يتوقف من عودة الإستهدافات الأمنيّة إلى لبنان، ولا يجب إعتبار أن الأمور قد انتهت.