مقتل وإصابة 8 أشخاص بحادثي انفجار شرقي بغداد

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، بانفجارين وقعا، مساء الأحد، في منطقتين شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، لموقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية بمنطقة النهروان انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع بالقرب من سوق شعبية بمنطقة حي الأمانة، حينما انفجرت عبوة ناسفة أوقعت قتيلين و3 مصابين بينهم نساء.