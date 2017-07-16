مصرع ملكة جمال بريطانية في حادث مأساوي

لقيت ملكة الجمال السابقة بريطانيا، سكاي أوليفيا ميتشل، مصرعها، في حادث سير مروع، شمال غرب بريطانيا.

وفارقت صديقة سكاي الحياة في نفس الحادث وأصيبت أخرى كانت جالسة في المقعد الخلفي، فيما أصيب سائق السيارة المقابلة بجروح.

ووقع الحادث أثناء قيادة سكاي البالغة من العمر 18 عامًا، سيارتها، ومعها صديقتان، واصطدمت بسيارة على طريق بالقرب من قرية “بوتل”.

وأوضحت متحدثة باسم شرطة منطقة كمبريا التي شهدت الواقعة إن الضباط المدربين تدريبًا خاصًا يدعمون الأسر في هذا الوقت، ودعت الشهود إلى تقديم أي معلومات عن الحادث.

وقالت عائلة سكاي إنها كانت فتاة جميلة وتحظى بحب الجميع وكانت تجمع المال لمختلف الجمعيات الخيرية.

جدير بالذكر، أن سكاي فازت بلقب ملكة جمال الشمال الغربي في بريطانيا عام 2014، وبعد ذلك بعام واحد نظمت حملة لمكافحة الاعتداء على الناس، بعد تعرضها لمضايقات بسبب مظهرها، وفقا لوكالة “سبونتيك” الروسية.