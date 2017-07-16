بالفيديو: جعجع وعقيلته في مهرجانات بيبلوس

انطلقت مهرجانات بيبلوس الدولية رسميا، مساء الأحد،بعرض غنائي تحت عنوان “فيلمون وهبي ونصري شمس الدين في البال” لغدي وأسامة الرحباني، في حضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، ووزراء: الثقافة غطاس الخوري، الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، السياحة اواديس كيدانيان والاتصالات جمال الجراح، النائب وليد الخوري، الوزير السابق روني عريجي، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار المهندس نعمة افرام، وحشد من الفاعليات الاجتماعية والعسكرية والنقابية وأعضاء لجنة المهرجانات ومدعويين.

وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع برفقة رئيس بلدية جبيل-بيبلوس السابق زياد الحواط ونعمة افرام الى مهرجانات بيبلوس الدولية Geplaatst door ‎Jbeil Today جبيل اليوم‎ op zondag 16 juli 2017