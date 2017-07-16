جبور: خلافنا مع “حزب الله” في الاستراتيجيا والجيش فقط يحمي لبنان

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” شارل جبور أن “هناك خلافاً بين “القوات” و”حزب الله” في الاستراتيجيا والرؤية للبنان ولوظيفة هذا الوطن ولموضوع سلاح “حزب الله”، فوفق رؤيتنا الجيش اللبناني هو فقط من يحمي لبنان ولا نعترف بأي طرف آخر يقوم بهذا الدور”، لافتاً الى أنه لا إمكان لنصل و”حزب الله” الى مساحة مشتركة استراتيجياً فالخلاف على هذا الصعيد كبير جداً.

وجزم جبور بأن “القوات” مؤثّرة استراتيجياً قائلاً: “لقد حملنا السلاح في الماضي وقاومنا وسقط لنا آلاف الشهداء لكننا لا نحمل السلاح اليوم لأننا نؤمن بمنطق الدولة”.

وأضاف في حديث لـ”الجديد” أن “الجيش اللبناني هو من يحمي لبنان وباعتبارنا أن “حزب الله” إذا قاتل في جرود عرسال كأنه يقاتل في أي منطقة في سوريا ونحن لا نزال غير موافقين على قتاله في سوريا. ما يهمنا هو أن يوفر الجيش اللبناني حماية الحدود وألا يدخل الى جرود عرسال وأن تبقى هذه الجرود كجزء من الحرب السورية” مشيراً الى أن الأجهزة الأمنية تتمكن من القيام بنجاحات أمنية كبيرة.

وعن ملف الفساد قال جبور: “لا نستطيع الرجوع الى الوراء والقول إنّ الطبقة السياسية كلها فاسدة، وعندما دخلت “القوات” في الحكومة، وضع “الحكيم” البُعد السيادي والبعد الميثاقي والبعد الإصلاحي في الميزان نفسه. وكل ملف يُطرح تأخذ “القوات” منه موقفاً بحسب ما ترتأيه”.