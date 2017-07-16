جبور: “القوات” تتحفظ على فصل “السلسلة” عن الموازنة العامة

يتحفّظ حزب “القوات اللبنانية” على فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة العامة، كما أكد مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور ، إذا قال: إن “القوات اللبنانية” مع السلسلة، لكنها تعارض فصلها عن الموازنة العامة”.

وأوضح جبور لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “سيعقد غدا الاثنين اجتماع لممثلي القوى الموجودة في الحكومة، تحضيراً للجلسة التشريعية، وسنعلن موقفنا الداعي إلى تأجيل إقرار السلسلة لأسبوع واحد، ريثما تنتهي لجنة المال والموازنة من درس مشروع الموازنة، وعندها تصدر الموازنة والسلسلة بقانون واحد، لأن السلسلة جزء لا يتجزأ من الموازنة العامة”.

واشار جبور إلى أن “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، متوافقون على هذا المبدأ، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على تمرير السلسلة وحدها”، معتبراً أن “الإصرار على إقرار السلسلة من خارج الموازنة، يشكل مصدر قلق من تسويف الموازنة وتأجيل إقرارها”.