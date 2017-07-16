جريح أثناء اشكال وتضارب فجراً في المعاملتين

محلياتالأحد 16 تموز 2017 جريح أثناء اشكال وتضارب فجراً في المعاملتينوقع اشكال وتضارب فجر اليوم في المعاملتين – جونية داخل ملهى ليلي بين أشخاص من آل معلوف وكل من خير الدين محمود سليمان (فلسطيني) وراغب بشير الحسن (لبناني) من جهة ثانية، أقدم خلاله أحد الأشخاص من آل معلوف على اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الفلسطيني سليمان ما أدى الى اصابته بيده اليسرى، تم نقله الى مستشفى السان لويس في جونية للمعالجة. وقد فتحت قوى الأمن التي حضرت الى المكان تحقيقا بالحادث بناء على إشارة القضاء. كلمات مفتاحية:اطلاق رصاصالمعاملتينالمصدر: وكالات