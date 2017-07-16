“تحرير الشام” تتبنى تفجير سيارة مفخخة في ميناء البيضا باللاذقية

تبنت “هيئة تحرير الشام” الانفجار الذي وقع صباح الأحد، في ميناء البيضا قرب منطقة رأس شمرا بريف اللاذقية. وذكر موقع مقرب من”هيئة تحرير الشام”، نقلا عن مسؤول عسكري في صفوفها، أن الهيئة تمكنت من تفجير سيارة مفخخة داخل الميناء.

وأوضح المسؤول العسكري أن ميناء البيضا يحتوي على سفن حربية وثكنات عسكرية لنظام الأسد وحلفائه.

وقد نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أنباء عن وقوع إصابات جراء تفجير دوى في منطقة رأس شمرا في ريف اللاذقية الشمالي، في حين أكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار وقع داخل إحدى الثكنات العسكرية التابعة لسلاح البحرية.

في المقابل، نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ومواقع موالية أن يكون التفجير ناتج عن “عمل إرهابي”، مدعية أنه ناجم عن خطأ فني داخل ثكنة عسكرية تابعة لقوات الأسد، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر تم نقلهم على الفور للمستشفى العسكري في مدينة اللاذقية.