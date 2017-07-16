ألمانيا تعتزم إعادة 200 ألف لاجئ إلى سوريا

أعلن وزير التنمية الألماني غيرد مولر أن بلاده تعمل على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى المناطق الآمنة في سوريا.

وأوضح مولر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا حول وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا يشكل “أملاً وفرصة لوضع حدّ للحرب السورية”.

وأضاف أن بلاده ستعمل على إعادة 200 ألف لاجئ سوري على الأقل خلال برنامج خاص بذلك، إلا أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين لم يقرّ ذلك رسمياً.

كما اعتبر وزير التنمية الألماني أن الوضع في الجنوب السوري “ملائم لإعادة اللاجئين السوريين”، مضيفاً “منذ الآن قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة”.