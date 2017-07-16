هل يكون الأسبوع الطالع أسبوع “السلسلة” و”التعيينات” والتشكيلاك الديبلوماسية؟

بعد اكتمال دائرة المشاورات الرئاسية والسياسية ونضوج تصوّر وطني متقاطع حيال “سلسلة الرتب والرواتب”، استقرت مصادر مختلف الكتل النيابية على تسمية الأسبوع الطالع بـ”أسبوع السلسلة” انطلاقاً من الثقة بأنه سيُسجّل إقرارها خلال انعقاد الهيئة العامة يومي الثلثاء والأربعاء، على أنّ الأسبوع نفسه سيشهد كذلك إقرار سلة “تعيينات” توافقية في مجلس الوزراء ، الذي رجحت مصادر بعبدا لصحيفة “المستقبل”، أنّ ينعقد الخميس نظراً لتعذر انعقاده الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.

في ملف “السلسلة”، وبينما برز أمس إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاقه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على “السير سويةً” بها، واصفاً الأجواء بأنها “أكثر من إيجابية ويمكن إقرارها (بعد غد) الثلثاء”، أشارت المصادر وفي سياق متوافق مع ما أكده بري إلى أنّ تقدماً كبيراً حصل باتجاه تمرير السلسلة بالاستناد إلى توجّه رئيس الحكومة القاضي باعتماد التوازن بين “الموازنة والسلسلة والإصلاحات”.

وكشفت المصادر نفسها لـ”المستقبل”، في ما يتصل بمسألة “المتقاعدين” والأرقام الكبيرة المترتبة عنها، أنّ الاتصالات التي دارت خلال الأيام الأخيرة بهذا الخصوص أفضت إلى تغليب كفة “تقسيط” كلفتها للتخفيف من عبئها المالي على خزينة الدولة. في وقت لفتت الانتباه أمس تغريدتان لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبّر فيهما عن رفض أي “زيادات عشوائية في السلسلة تتجاوز السقف المُتفق عليه كي لا نعرّض الاستقرار النقدي للخطر”، محذراً من أنّ “أي زيادة من دون تحقيق فعلي للموارد وإصلاح إداري جدّي مع زيادة للانتاجية هي خطر كارثي على جميع اللبنانيين”.

أما في ملف التعيينات ، فأكدت المصادر إقرار سلّة منها خلال انعقاد مجلس الوزراء الخميس تتضمن في أبرزها تعيين محافظ جبل لبنان وتعيينات “تلفزيون لبنان”، مرجحةً كذلك إقرار التشكيلات الديبلوماسية ، من دون أن تستبعد أن تُقرّ المناقلات القضائية أيضاً خلال الجلسة في حال تبلور نتائج إيجابية عن الاتصالات المتقدمة الجارية بشأنها.