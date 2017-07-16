دريان اتصل بمفتي القدس مطمئنا

اجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا هاتفيا بمفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مطمئنا اليه بعد الإفراج عنه من قبل العدو الصهيوني، واكد له ان اعتقاله “كان عدوانا صارخا على قيم الإسلام ورموزه الدينية”.

ورأى ان “ما حصل ويحصل في المسجد الأقصى من منع المصلين من الدخول اليه وتعطيل الآذان هو مسؤولية دينية وتاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية كافة”، مناشدا قادة الدول العربية والإسلامية “التحرك السريع بفك الحصار الغاشم عن المسجد الأقصى”.

وشدد المفتي دريان خلال اتصاله على ان “فلسطين وقضية تحريرها كانت وستبقى هي القضية الكبرى الأساسية للعالمين العربي والإسلامي”، وحيا الفلسطينيين وخاصة أهل القدس على مقاومتهم ومجابهة الاحتلال الصهيوني والاستيطان والتهويد، داعيا إلى “مساعدة الشعب الفلسطيني في القدس على الصمود في أرضه وحول المسجد الأقصى وتثبيت هويته العربية”.

وشكر مفتي القدس المفتي دريان على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ووقوف لبنان إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم المحقة تجاه إرهاب وغطرسة العدو الصهيوني.