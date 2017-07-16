مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في إيران

أعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان مقتل عاملين السبت في هجوم على منطقة حدودية بين ايران وباكستان في محافظة سيستان بلوشستان، مؤكدا ان “ارهابيا” قتل ايضا.

وقال البيان ان “مجموعة ارهابية قامت عصر اليوم السبت باطلاق النار في منطقة سراوان الحدودية من داخل الأراضي الباكستانية”.

وأضاف ان الحرس الثوري الايراني رد على اطلاق النار “وقتل ارهابيا وجرح اثنين آخرين”، مشيرا الى ان “اثنين من العمال المحليين كانا يقومان بعملهما في المنطقة قتلا خلال الهجوم”.