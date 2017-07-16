مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في إيران

دولياتالأحد 16 تموز 2017 مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في إيرانأعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان مقتل عاملين السبت في هجوم على منطقة حدودية بين ايران وباكستان في محافظة سيستان بلوشستان، مؤكدا ان “ارهابيا” قتل ايضا.وقال البيان ان “مجموعة ارهابية قامت عصر اليوم السبت باطلاق النار في منطقة سراوان الحدودية من داخل الأراضي الباكستانية”. وأضاف ان الحرس الثوري الايراني رد على اطلاق النار “وقتل ارهابيا وجرح اثنين آخرين”، مشيرا الى ان “اثنين من العمال المحليين كانا يقومان بعملهما في المنطقة قتلا خلال الهجوم”.كلمات مفتاحية:إيرانالمصدر: وكالات