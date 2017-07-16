التحالف يقصف “داعش” في تلعفر

شنت مقاتلات التحالف الدولي، الأحد، سلسلة غارات مكثفة استهدفت “داعش” في قضاء تلعفر شمال غربي العراق، فيما حققت القوات العراقية تقدماً أمام التنظيم في محافظة الأنبار.

وقال عماد من شرطة نينوى المقدم حسين إن طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت معسكراً لعناصر “داعش” بقضاء تلعفر غرب الموصل، وبحسب المعلومات التي وصلتنا أسفر القصف عن مقتل 17 داعشياً.

وأضاف أن طائرات التحالف الدولي بدأت بقصف أوكار ومعاقل “داعش” في قضاء تلعفر تمهيداً فيما يبدو لاقتحامه من قبل القوات العراقية لاحقاً.

من جانب آخر، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار عن أن معلومات استخبارية مكنت القوات العراقية من الجيش وعمليات الجزيرة من تدمير معسكر لـ”داعش” ومقتل 13 عنصراً إرهابياً وتفجير ثلاث عجلات مفخخة وشاحنة تحمل كميات من الوقود مع طمر ثلاثة آبار، في صحراء ثميل شمال قضاء راوه غرب الأنبار، كان “داعش” يستخدمها في تمويل عناصره بالمياه بالمناطق الغربية للأنبار.

وتابع المصدر أن العملية العسكرية التعرضية أسفرت عن قطع خطوط تمويل “داعش” بين قضائي راوه وعنه غرب الأنبار والسيطرة على أهم النقاط الأمنية التي كان يستخدمها التنظيم في التحرك والتنقل بين تلك المناطق.

كما كشف عن أن القوات العراقية تستعد لتنفيذ عمليات تعرضية أخرى خلال الساعات القليلة القادمة لكشف مواقع عناصر “داعش” الإرهابي واستنزاف قواتهم وتدمير أوكارهم في محاور المناطق الغربية في قضاء القائم وراوه وعنه.