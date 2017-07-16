الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله

أفادت وكالة “معا” الإخبارية فلسطينية أن شاباً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غربي رام الله في الساعات الأولى من صباح الأحد، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب يبلغ من العمر 34 عاماً قرب قرية النبي صالح، فأردته قتيلاً.

بينما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “القوات تصدت للمشتبه به الذي حاول إطلاق النار عليها، موضحةً أن الفلسطيني يدعى عمر خليل ومن قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله.

وأكد الجيش أنه اعتقل فلسطينيا آخر بعد إصابته بجروح خفيفة. فيما تشهد الأراضي الفلسطينية موجة عنف تسببت منذ أكتوبر 2015 بمقتل نحو 282 فلسطينياً، و44 إسرائيلياً وأميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني.