العاهل الاردني يطالب نتنياهو بإعادة فتح المسجد الاقصى

طالب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل السبت – الاحد، باعادة فتح المسجد الاقصى، ودان في الوقت نفسه الهجوم الذي ادى الى مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس الجمعة.

وقال الديوان الملكي في بيان، ان الملك عبد الله اكد في اتصال هاتفي مع نتانياهو “ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين”، مشددا على “رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف”.

كما شدد العاهل الاردني على “أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف”، و”ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف”.

ودان ملك الاردن “الهجوم في القدس يوم الجمعة”، مؤكدا “رفض العنف بجميع أشكاله وخصوصا في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة”.