3 زوارق حربية معادية خرقت المياه الاقليمية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن زورقاً حربي تابعاً للعدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 4:51 من يوم السبت، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 480 متراً ولمدة 12 دقيقة. كما أشارت قيادة الجيش إلى ان زورقاً آخر تابع أيضاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليميّة اللبنانيّة عند الساعة 4:43 مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 480 متراً ولمدة 20 دقيقة.

وعند الساعة 7,00، خرق زورق مماثل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 150 متراً ولمدة 4 دقائق.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.