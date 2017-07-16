مصادر مطلعة: تكليف موفد للتفاوض مع النظام السوري غير مطروج عند عون

بينما لم يحدد أحد أي آلية للتواصل غير الحكومي مع النظام السوري في شأن النازحين السوريين ، تُطرح عدة فرضيات وخيارات، بينها أن الدستور اللبناني يتيح لرئيس الجمهورية تعيين مبعوث خاص، يكون من خارج الحكومة، وهو خيار لم يتخذه الرئيس ميشال عون .

وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن هذا الخيار “ليس مطروحاً”، قالت إن عون “لم يتخذ أي قرار، ولم يكلف أحداً”، مشددة على أن “كل ما عدا ذلك هو فرضيات”.