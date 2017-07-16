محمد بن سلمان: الحرب على الإرهاب وداعميه ومموليه مستمرة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله، لا بد أن تستمر وبكل حزم.

وذكرت “وكالة الأنباء السعودية”- “واس”- أن كلام ولي العهد السعودي جاء خلال إتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس هنأه فيه بالإنتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل .

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بدور الولايات المتحدة الأميركية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة “داعش” والقضاء عليه.

كما وبحث الجانبان خلال الإتصال الهاتفي، في جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والدفاعي بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية .