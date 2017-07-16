بزي: ممنوع وضع الشروط أمام الجيش في حربه على الإرهاب

رفض عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي “وضع الشروط أمام الجيش في حربه المفتوحة ضد الارهاب وفي مواجهته للعدوانية الصهيونية”، وسأل عن “الحصانة والمزايا التي يظن البعض انه يتمتع بها للتطاول على المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحماية الأمن الاجتماعي والوطني للبنانيين كل اللبنانيين. لا أحد يمتلك الحق او الحصانة التي تخوله التطاول او التشكيك بدور مؤسسة تمثل عنوانا من عناوين كرامة اللبنانيين وهي مؤسسة الجيش، فالتطاول على الجيش تطاول على كرامة كل لبناني”.

وقال في كلمة خلال احتفال تأبيني لمناسبة أسبوع والدة الفنان ايمن زبيب في قعقعية الجسر: “للبنانيين اساتذة وموظفين وعسكريين ومتقاعدين وذوي الدخل المحدود حقوق مكتسبة تجاه الدولة يجب إعطاؤها لمستحقيها، والمدخل الإلزامي لذلك يكون من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فيوم الثلاثاء يوم الامتحان الوطني، اما يكرم فيه الشعب اللبناني باقرار السلسلة وهذا ما يجب ان يحصل او يهان اللبنانيون من خلال تعطيل الإقرار وهذا ما لا يجب ان يحصل، إذ من غير المقبول الاستمرار بلعبة المماطلة والتسويف والتأجيل. ان حركة “أمل” وكتلة “التنمية والتحرير” تجددان تأكيد الوقوف بجانب الحقوق المكتسبة للناس كل الناس وهذا الموقف والالتزام سيرجتم في الجلسة النيابية الثلاثاء المقبل”.

وعن التزامات الحكومة والقوى السياسية تجاه اللبنانيين في الفترة الفاصلة حتى موعد الانتخابات النيابية قال بزي: “الحكومة وكل القوى السياسية مدعوون الى الاستفادة من التجارب المرة في الماضي والى العمل بأقصى جهد ومسؤولية وطنية لتثبيت المشتركات وهدم كل الجدران المصطنعة بين اللبنانيين والانصراف الى تحمل المسؤولية على كل المستويات من اجل حماية وصيانة وتطور بلدنا وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وختم كلمته مقدما التعازي لأسرة الراحلة باسم الرئيس نبيه بري والحركة.