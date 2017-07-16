المشنوق عن تظاهرة السوريين: لن نوافق على أي طلب من أي جهة للتظاهر

بعدما انهالت تعليقات المواطنين على موضوع تظاهرة المعارضين السوريين يوم الثلثاء ضدّ الجيش اللبناني، غرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “لا يُتعب المغرّدون أنفسهم. الجيش اللبناني الخاضع لمجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل لبناني وتحمي لبنان وجميع المقيمين. نعوّل في المقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة”.

وقال: “بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية، اتّخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي”.