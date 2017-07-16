إصابة ماكين بتجلط دموي يعقد مهمة الجمهوريين في إلغاء “أوباماكير”

أُصيب جون ماكين، السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتجلط دموي في عينه اليسرى، ما قد يحول من دون مشاركته في التصويت الحاسم على إلغاء قانون الرعاية الصحية (أوباماكير).

فقد أفاد مكتب السيناتور، في بيان، السبت 15 تموز، بأن ماكين سيمكث في ولاية أريزونا لمدة أسبوع، بعدما خضع لعملية جراحية لإزالة التجلط الدموي.

وقال ميتش ماكونال، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي، إن من المتوقع تأجيل جلسة التصويت على إلغاء قانون الرعاية، الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، إلى وقت آخر، نظرا لتعذر مشاركة السيناتور جون ماكين.

وقد يعقد غياب ماكين مهمة الجمهوريين في التصويت، خاصة وأن عددا من الجمهوريين، رفض، في وقت سابق، التصويت لصالح مشروع القانون في شكله الحالي.

ويحتاج إقرار هذا القانون إلى تصويت ما لا يقل عن 50 عضواً من “الحزب الجمهوري” في مجلس الشيوخ، من أصل 52 عضواً.