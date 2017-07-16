الاهتزازات أثناء النوم… إليكم أسبابها!

هل سبق وشعرت وأنت في بداية نومك بالإهتزازات التي تقوم بإيقاظك من جديد بعد أن تنام مباشرة؟ أنت لست الوحيد الذي تختبر هذه الحالة، اذ إن حوالى 70% من الناس يشعرون بما يعرف بـ”اهتزازات بداية النوم او النفضة النومية” Hypnic jerk هذه. ما الذي تعنيه هذه الإهتزازات وهل هي خطيرة؟

في الواقع، هذه الإهتزازات هي عبارة عن انتفاضة لا إرادية ناتجة من تشنجات عضلية تحدث في بداية الغفوة او في الفترة التي تسبق النوم العميق وهي غالبًا ما تؤدي الى الإستيقاظ المفاجئ.

واللافت في هذه الحالة أن الإهتزازات التي نتكلم عنها قد تكون أحيانًا قوية لدرجة ايقاظ الشخص الذي ينام بجانبك وأحيانًا أخرى قد تكون خفيفة وحتى أنت قد لا تتذكرين في اليوم التالي أنها حدثت لك!

ويعتقد الخبراء أن بعض العوامل قد تلعب دورًا كبيرًا في حصول هذه الإهتزازات منها التوتر والضغط النفسي، القلق والتعب واستهلاك كميات كبيرة من الكافيين. أما قلة النوم فقد تزيد بدورها الأمور سوءًا.

ويضيف الخبراء في هذا السياق أن هذه الإهتزازات قد ترتبط في بعض الأحيان بأجزاء من الدماغ وببعض وظائفه. الا أن كيفية عمل هذه الأخيرة لا يزال يلفها الغموض بعض الشيء اذ يكتفي الخبراء بالتأكيد على أنّ هذه الحالة طبيعية وشائعة جدًا بالرغم من أنها إستثنائية وغريبة في الوقت عينه!