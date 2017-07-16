جرحى مدنيون جراء انفجار عبودة ناسفة وسط مدينة ادلب

قال مراسل “اخبار الآن” في إدلب إنه أصيب خمسة مدنيين بجراح من بينهم طفلان وامرأة جراء انفجار عبوة ناسفة.

كانت قد زُرعت في سيارة بالقرب من مشفى المجد وسط مدينة ادلب حيث تراوحت الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة، كما وأدى الانفجار الاشتعال النيران بالسيارة المستهدفة، استطاعت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها.

وفي سياق آخر، لقيت طفلة مصرعها وأصيب عدد آخر من المدنيين في مدينة جسر الشغور إثر استهداف قوات النظام للأحياء السكنية بعدد من الرشقات الصاروخية، كان مصدرها الحواجز المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب، كما وتجدد القصف على مناطق أخرى بريف جسر الشغور، حيث اُستهدفت بلدة بدانا بالريف الغربي للمدينة بعدد من القذائف الصاروخية دون ان تسجل إصابات في صفوف المدنيين واقتصرت على الماديات.