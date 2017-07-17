دريان هنّأ بتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد: نحن دائماً مع المملكة

زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القائم بالأعمال السعودي مهنّئاً بتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية وقال: “نبارك بهذا القرار الحكيم سائلين الله أن ينعم على المملكة العربية السعودية بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار وأن يسدد الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والنجاح بالمهام الموكلة اليه”.

وأكد دريان “اننا دائماً مع المملكة العربية السعودية التي وقفت معنا باستمرار في لبنان وكانت على مسافة واحدة من اللبنانيين جميعهم، والسعودية حاملة للقضايا العربية والإسلامية المحقّة ونحن في العالم العربي بحاجة الى مزيد من التكاتف التلاحم خصوصاً أن المسجد الأقصى يحاصره العدو الإسرائيلي في هذه الأيام”.