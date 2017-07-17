بزي: الأمن اللبناني خط أحمر وهو مسؤولية الجميع

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي انها مناسبة ليتقدم باطيب التمنيات وخالص التهاني إلى السعودية والشعب السعودي وإلى القيادة السعودية على هذا الاختيار، متمنيا لمحمد بن سلمان التوفيق في مهامه وللسعودية المزيد من الاستقرار والاردهار والتطور والرقي”.

وأكد خلال زيارة سفارة السعودية في لبنان للتهنئة بتولي الأمير محمد ولاية العهد، “اننا لسنا بحاجة لشهادة عن عمق العلاقات التي تربط السعودية بلبنان وخاصة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسعودية و هو حريص دائما وأبدا على الحرارة والمستوى العلاقات العربية العربية والعربية الاسلامية وهذه هي مواقفه وسجله وتاريخه في هذا المجال”.

من جهة أخرى، شدد بزي على أن “الأمن اللبناني خط أحمر وهو مسؤولية الجميع وهو أمر وطني وليس حزبي والجيش اللبنانيهو الذي بيده أمور تأمين الاستقرار”، مؤكداً انه “من مسؤولية جميع الجهات السياسية العمل على تثبيت ركائز الامن في لبنان”.