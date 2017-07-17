فياض: لم تعد توجد قدرة لدى الاطراف السياسية على التفلت من “السلسلة”

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لـ”الديار” انه لم تعد توجد قدرة لدى الاطراف السياسية على التفلت من “السلسلة”، لافتا الانتباه الى ان الشارع غاضب جدا، ولست أدري إذا كان بامكان اي جهة ان تتحمل، لمرة جديدة، تبعات عدم منحه حقوقه.

ويشير الى ان اجتماع ممثلي الكتل النيابية اليوم يجب ان يستكمل النقاش في شأن التفاصيل العالقة المتمحورة حول زيادات معينة ومصادر الايرادات والنظام التقاعدي وآلية الدفع، معتبرا ان هناك مخارج عدة جديرة بالبحث، ويمكن اعتماد أحدها، إذا صدقت النيات.