خليل من السراي: أصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة عصر الإثنين اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والنواب جورج عدوان، علي فياض وأكرم شهيب وتناول البحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب والنفقات والإيرادات.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى السادسة، أكّد خليل: “نستطيع أن نقول أننا أصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غدا إلى مجلس النواب ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة”.

وحول تأمين التمويل لهالفت خليل إلى أنّ السلسلة قائمة على مشروعي قانون، الأول تكلفتها والآخر مشروع الموارد، وهي تتضمن إصلاحات أيضا، وهما مشروعان متوازيان”.

وردا على سؤال عن إمكانية إقرارها في جلسة الغد، رأى أنّه “إذا نظرنا إلى مناخ اللقاء اليوم ومواقف الكتل فإني متفائل جدا بإقرارها”.