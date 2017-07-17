قرقاش: فلتزم تركيا الحياد وقطر مستعدة لمناقشة قائمة المطلوبين

رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة.

وأوضح قرقاش في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الغرب بات مدركا أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية.

ونوه الوزير الإماراتي، إلى أن قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، مضيفا: “الرسائل القطرية للإدارة الأميركية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسمائهم في قائمة الـ59 المطلوبين”.

وشدد قرقاش على أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب، وتابع: “ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب”.

وأضاف: “أنه لابد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية، مشيرا إلى أن التصعيد القطري بجلب قوات تركية كان أمرا غير مبرر، مردفا: “نطالب تركيا بالحياد والعقلانية”.

واعلن “أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة”، مؤكدا أنه من “الأفضل أن يكون الحل خليجيا وأن نجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري”.