سوري رهن الإعتقال بعد تزويره وانتحاله هويات لبنانيّة

تمكنت دورية من أمن الدولة في مديرية بيروت الإقليمية من توقيف السوري ن. س. بنتيجة التقصي والرصد، لانتحاله صفة مواطن لبناني وتزوير بطاقات هوية لبنانيّة لكل من زوجته وأبنائه الثلاثة، وإصدار بيانات قيد لهم بصورة إحتيالية، للاستعمال المزور في الدوائر الرسمية.

وبنتيجة التحقيق، اعترف الموقوف بقيامه بعمليات التزوير وبجرم استعمال المزوَّر، وانتحال هويات عائدة إلى مجموعة أشخاص. كما تبين أن في حقه أربع مذكرات توقيف مختلفة، منها إطلاق النار من سلاح حربي في أماكن مأهولة، فضلا عن خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية.

وأحيل الموقوف إلى المفرزة القضائية، بناء إلى إشارة النائب العام الإستئنافي في بيروت.