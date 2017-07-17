مصدر عسكري: ثمة من يُحضّر لمعركة عرسال مع ترك مجال للتسويات

جدد قائد الجيش العماد جوزيف عون التطمين الى ان الاوضاع الامنية في لبنان هي في افضل حالاتها، وان معنويات الارهابيين اصبحت في الحضيض نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسددها الجيش، مشددا على ان ما يميز الجيش في عملياته العسكرية هو التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الانساني، ولاسيما الحرص على أرواح المواطنين والمقيمين الابرياء.

وقال مصدر عسكري ان ما يتردد عن ساعة الصفر لعملية جرود عرسال ليس دقيقا، لأن المعارك العسكرية لا يعلن عن توقيتها مسبقا، لكنه لم ينف ان ثمة من يحضر للمعركة، مع ترك المجال للتسويات.