باسيل الى بروكسل للمشاركة في الاجتماع السنوي بين لبنان والاتحاد الاوروبي

يغادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لبنان إلى بروكسل على رأس وفد رسمي، للمشاركة في الاجتماع السنوي بين لبنان والاتحاد الاوروبي، الذي يعقد الثلثاء برئاسة الوزير باسيل ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

وباشر وزيرا الصناعة حسين الحج حسن والاقتصاد والتجارة رائد خوري بعقد اجتماعات تقنية مع المسؤولين الأوروبيين للتباحث في الآليات الاقتصادية والتجارية الهادفة الى تشجيع الصادرات اللبنانية الى السوق الأوروبية.

ويعقد الوزير باسيل سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا وكيفية تطويرها.