مصادر وزارية: تأجيل البحث بالسلسلة قد يساهم في تعزيز مناخات التوافق

لفتت مصادر وزارية إلى أن موضوع تأجيل البحث بالسلسلة اذا تم التوافق حوله قد يساهم في تعزيز مناخات التوافق حول ملفات شائكة أو تشهد تباينا بين الفرقاء. ودعت إلى انتظار ما قد يخرج من اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري هذا الأسبوع .

ولاحقا أبلغ أكثر من وزير “اللواء” انه لم يتسلم جدول أعمال. وردا على سؤال لـ”اللواء” قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن بعد اجتماع لجنة النازحين كما قبله.