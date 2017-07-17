مصدر نيابي: للتصويت في الجلسة العامة للبت في نقاط السلسلة الخلافية

فيما تتركز جهود ربع الساعة الاخير، على محاولة ايجاد توافق عام حول مكونات “السلسلة” ومداخليها، يدعو مصدر نيابي بارز عبر “الديار” الى اعتماد خيار التصويت في الجلسة العامة للبت في النقاط الخلافية، إذا تعذر التفاهم عليها، موضحا ان البحث سيتمحور اليوم حول مصادر المداخيل المطلوبة والصيغة الأنسب لمنح 100 الف متقاعد حقوقهم، من دون ضرب التوازن المالي الدقيق الذي يجب ان يستند اليه مشروع “السلسلة”.

وهناك في الاوساط السياسية من يعتقد ان سيناريو اقرار قانون الانتخاب يتكرر حاليا مع “السلسلة”، من حيث اللعب على حافة هاوية الوقت حتى الحد الاقصى، قبل ان تتم الولادة في اللحظة الاخيرة، بينما لا يخفي البعض حذره مبديا خشيته من اجهاض “الجنين” تحت ضغط النيات المريبة.